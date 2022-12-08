الكشف على 1751 مواطنا في السويس ضمن قوافل «حياة كريمة» بالمحافظات

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن جهود قوافلها الطبية داخل المحافظات، التي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والكشوفات المجانية للأهالي، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين فيها.

ومن بين القوافل الطبية والبيطرية المجانية الأخيرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، كانت في محافظة السويس وبالتحديد قرية شندورة التابعة لمركز الجناين، بالتعاون مع جامعة السويس.

قافلة «حياة كريمة» في السويس

في 5 ديسمبر أجرت قافلة «حياة كريمة» الطبية في السويس الكشوفات الطبية على 1751 مواطنا، كما تم تحويل 6 حالات منهم إلى المستشفى، وذلك في 12 تخصصا طبيا من بينها «العظام، الأطفال، الباطنة والجلدية»، وتضمنت الكشوفات وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

قافلة بيطرية لخدمة أهالي السويس

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة أيضا قافلة بيطرية في محافظة السويس، تضمنت ندوة إرشاد زراعي حضرها 200 مزارع، وأجرت القافلة الكشوفات على 106 حالات من الماشية والدواب، و850 من الطيور.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، خاصة في المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.