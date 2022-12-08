«حياة كريمة» تلتقي طلاب «تربية المنوفية» في ندوة توعوية بالعمل التطوعي

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع كلية التربية جامعة المنوفية، ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف وحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور عبدالرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والعقيد أحمد سلامة مدير عام مكتب حياة كريمة بالمنوفية، والدكتور علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بالمنوفية والدكتورة فتيحة بطيخ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بالكلية.

أهمية العمل الجاد والإخلاص في العمل التطوعي

وأكد «شرف» أهمية العمل الجاد والإخلاص في العمل التطوعي وما له من أثر إيجابي يعود علي الفرد والأسرة والمجتمع، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تشهده مصر من نهضة شاملة وتنمية في مختلف المجالات وحث الطلاب والطالبات علي ضرورة بذل الجهود والعمل الاجتهاد في رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

ومن جانبه، أشار «الباجوري» إلى ضرورة بذل قصارى الجهد لتوفير بيئة صحية مناسبة لجميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي من أجل النهوض بالمجتمع ككل.

وتحدث «العميد» عن إيجابيات العمل التطوعي من تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز مهارة تشبيك المجتمع وأن يشعر أفراده ببعضهم البعض، فضلا عن تعزيز الصحة النفسية والتخلص من الاكتئاب والعادات السلبية والمشاركة التطوعية تساعدك علي التعرف علي الناس الإيجابية التي ستساعدك في تطوير نفسك وحث الطلاب للمشاركة في التطوع في أعمال حياة كريمة.

كما أشار في كلمته إلى مبادرة ابدأ والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.

إنجازات مؤسسة حياة كريمة

واستعرض الدكتور علاء الدين إنجازات مؤسسة حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة قري مصر لتحقيق العدالة بين المواطنين لخلق حالة استقرار وذلك بإدخال المؤسسات الخدمية داخل القرى والعمل على محور التنمية من بنية تحتية وبناء الإنسان بإنشاء وحدات صحية ووحدات تعليمية وثقافية ووحدات مرور وشرطية وتكنولوجية.

استقبال وفد ياباني

وتم استقبال وفد وزارة التربية والتعليم الفنى والوفد الياباني المسئول عن المدارس اليابانية وزيارة مدرسة منشأة دملوا الابتدائية بقويسنا، ومدرسة عبدالعزيز حسن وهب الابتدائية بكفر عبده، ومدرسة عرب الرمل الحديثة للتعليم الأساسي، وثلاث مدارس التابعة لإدارة قويسنا التعليمية.