محافظ أسيوط يعزي أسرة الطالبة ريناد سيد ويوجه بمحاسبة المقصرين في المدرسة

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واجب العزاء في الطفلة «ريناد سيد صلاح»، الطالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط والتي وافتها المنية داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تقديم الدعم والرعاية

كما وجه محافظ أسيوط رئيس حي غرب بتقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر الجميل، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

المحافظ ينعى الطالبة

كان محافظ أسيوط نعى في وقت سابق، بخالص الحزن والأسى الطالبة «ريناد سيد صلاح»، مشيرًا إلى أنه فور إخطاره بالواقعة وجه على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة، ووجه وكيل الوزارة بإصدار قرار إحالة «مصطفى -ع»، المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة، ومديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بالمديرية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات في الواقعة، ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله.

وأكد المحافظ حرصه على تطبيق القانون على الجميع والمتابعة لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، وتقرير الطب الشرعي في الواقعة.