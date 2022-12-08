بالأسماء.. نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة السويس

اختتم اليوم، ماراثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة السويس، التي أجريت في مدرج كلية العلوم، على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه ورؤساء اللجان الفرعية بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، والدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

رئيس جامعة السويس يشيد بتجربة الانتخابات الديمقراطية

أشاد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، بالتجربة الديمقراطية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص إدارة الجامعة على مشاركة جميع الطلاب في هذا الحدث الهام الذي يساعدهم على التدريب على ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية .

نتائج الانتخابات الطلابية بجامعة السويس

وجرى الإعلان في بيان صادر عن الجامعة، عن نتائج الانتخابات الطلابية في وجود الدكتور محمد الإمام، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد الدسوقي رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، والدكتور أحمد أبو الحسن منسق الأنشطة الطلابية بكلية التجارة والتى أسفرت عن فوز كل من

فى موقع رئيس الاتحاد أحمد سعيد، وفازت بموقع نائب رئيس الاتحاد آلاء أحمد.

وجاءات نتائج اللجان كالآتي :-

اللجنة الرياضية

أمين / آية جداوي، أمين مساعد/ مبارك أحمد مبارك.

اللجنة الفنية

أمين، نورسين محمد، أمين مساعد/ شهد وائل.

لجنة الأسر الطلابية أمين ميرنا عماد، وأمين مساعد محمد شاكر.

اللجنة الاجتماعية، أمين/ آلاء سامي، وأمين مساعد/ ويوسف إبراهيم.

اللجنة الثقافية

أمين/دنيا علاء الدين، وأمين مساعد/داليا سيد.

لجنة الجوالة

أمين/ سيف هانى أحمد، أمين مساعد/ محمد محمود.

اللجنة العلمية

أمين/لمى محمود، أمين مساعد/أحمد عرابي.