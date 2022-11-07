رئيس جامعة قناة السويس: قمة المناخ تمثل حاضر ومستقبل حياة المصريين

عقدت جامعة قناة السويس، تدريبًا لطلاب الجامعة، اليوم الإثنين؛ للحديث حول الاحتباس الحراري وأسباب حدوثه والتغيرات المناخية التي يناقشها مؤتمر المناخ 2022 المنعقد في شرم الشيخ.

وتناولت الدكتورة إلهام الخواص المدرس بكلية العلوم، الحديث عن تأثير الاحتباس الحراري على قطاع الزراعة والمحيطات والآثار.

كما تناولت الخواص الحديث عن التغيرات المناخية الموجودة حاليًا في كل دول العالم وتأثيره على مصر والدول الأفريقية، وما تناقشه قمة المناخ حاليًا في شرم الشيخ بحضور رؤساء دول العالم.

رئيس الجامعة: قمة المناخ هي حاضر ومستقبل المصريين

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة لها دور مجتمعي في المبادرات القومية المختلفة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتتماشى مع استراتيجية الدولة الشاملة.

وأضاف «ناصر»، أن مبادرة «اتحضر للأخضر» وعقد قمة المناخ هي حاضر ومستقبل حياة المصريين، وتستهدف تباعا تحسين مستوى وجودة معيشة المواطنين بمختلف فئاتهم، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية التي تقدمها جامعة قناة السويس لأفراد المجتمع وللطلاب من أجل نشر الوعي الأخلاقي والبيئي والصحي.