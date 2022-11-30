رئيس جامعة السويس يشهد ختام دورة مهارات التوظيف المقدمة من مركز التطوير المهني

شهد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس ختام الدورة الأولى من تدريب مهارات التوظيف EST المقدمة من مركز التطوير المهني بجامعة السويس المُقام بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور الدكتور، أحمد أبو الحسن مدير المركز وفريق العمل بالمركز.

الدورة عقدت على مدار 5 أيام

بحسب بيان صادر عن جامعة السويس، فإن الدورة عقدت على مدار 5 أيام بحضور 25 طالب وطالبة من مختلف تخصصات كليات الجامعة، ووزع رئيس الجامعة شهادات إتمام التدريب على المتدربين، وشهد المركز الذي يقدم خدمات التطوير المهني بجانب دورات تدريبية متخصصة في مجالات المبيعات، والتسويق، الإدارة، خدمة العملاء وغير ذلك من المجالات المؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

مركز التطوير المهني بدأ العمل بداية نوفمبر

يذكر أن مركز التطوير المهني بجامعة السويس، بدأ العمل من بداية نوفمبر الجاري بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم فني من الجامعة الأمريكية، ويهدف إلى اكساب الطلاب القدرات اللازمة والمؤهلة لسوق العمل وزيادة القدرة التنافسية لخريجي جامعة السويس، لمزيد من المعلومات عن المركز والخدمات المقدمة يمكنك زيارة صفحة المركز من خلال الرابط.

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