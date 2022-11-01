رئيس جامعة السويس يكرم الفائزين في مسابقات كأس أكتوبر

اختتمت بطولة كأس أكتوبر في ملاعب جامعة السويس، بحضور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، برعاية وحضور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة.

المسابقات في مختلف المجالات

وأعلنت جامعة السويس، أن المسابقات التي أطلقت مختلف المجالات رياضية وفنية وثقافية، تأتي في إطار احتفالات الجامعة بذكرى أعياد نصر أكتوبر المجيد، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بريادة أحمد الدسوقي، رائد الأسرة بجامعة السويس.

وتضمنت البطولة مسابقات عدة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية وفنية وثقافية واجتماعية «كرة قدم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، ألعاب القوى، القصة القصيرة، الشعر، شطرنج، أعمال فنية، رسم».

رئيس الجامعة يوزع الجوائز

ووزّع رئيس الجامعة ونائبه جوائز مختلف المسابقات وتسليم الميداليات والكؤوس للفرق والمتسابقين الفائزين.