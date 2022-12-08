طالبات مدرسة النهضة بأسيوط الجديدة يبكين بسبب نقل المدير «صور»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، صورًا لتلميذات مدرسة النهضة الابتدائية بأسيوط الجديدة، وهن في حالة من الحزن والبكاء بعد معرفة بقرار نقل مدير المدرسة.

تداول الصور بشكل كبير

وأثارت الصور إعجاب مستخدمي فيسبوك، وجرى تداولها عبر الصفحات العامة والمجموعات الخاصة بمحافظة أسيوط، معبرين عن مدى إعجابهم بشخصية مدير المدرسة، الذي ترك في نفوس التلميذات بحسن تعاملة معهن، ذكري طيبة جعلتهن يتأثرن بفراقه ولا يرغبن في تركه لهن.

المدير يتميز بالكفاءة

وقال أحمد محمود أحد معلمي مدرسة النهضة الابتدائية بأسيوط، إن مدير المدرسة يدعى أحمد بكر، ويتميز بالكفاءة وحبه للتلميذات، وتشجيعه لهن طوال الوقت، فقد كان لهن الأب والمعلم والمدير، وداعمًا لهن طوال الوقت، بالإضافة إلى تعامله الحسن مع المعلمين والمعلمات وجميع العاملين بالمدرسة، مشيرًا أنه جمع بين الحسم الود والإنسانية في التعامل.