محافظ أسيوط يتفقد مدرسة عبدالله النديم بعد وفاة طالبة داخل أحد الفصول

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، سير العمل بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب، والتي شهدت حادثة وفاة الطالبة «ريناد سيد صلاح» بالصف الخامس الابتدائي داخل الفصل، والتقى الطلاب للاطمئنان على انتظام سير العملية الدراسية، مشدداً على الاهتمام بأعمال النظافة العامة بالمدرسة وتفعيل الأنشطة المدرسية.

تفاصيل جولة المحافظ

بدأ المحافظ جولته في أرض طابور المدرسة، وردد النشيد الوطني مع الطلاب، ووجه لهم رسالة طمأنينة على انتظام الدراسة واستقرار الأوضاع بعد وفاة زميلتهم «ريناد» الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، مشددا على تطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل، وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم أو المخالفين للوائح والتعليمات.

وشدد المحافظ أنه وجه مديري الإدارات التعليمية للتنبيه على مديري المدارس بعدم التعرض للطلاب بأي اعتداء بمختلف أشكاله وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وتوفير المناخ التعليمي لهم للنهوض بالعملية التعليمية، مشيرًا الى متابعته المستمرة لنتائج تحقيقات النيابة العامة فى واقعة وفاة الطالبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، كما التقط معهم الصور التذكارية وسط جو من الود والحب.

تقديم واجب العزاء

في سياق منفصل، قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واجب العزاء في الطفلة «ريناد سيد صلاح»، الطالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط والتي وافتها المنية داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

كما وجه محافظ أسيوط رئيس حي غرب بتقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر الجميل، وأن يحفظ مصر من كل سوء.