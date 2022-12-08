بالأسماء.. تشكيل أول اتحاد طلابي بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

اختتمت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، برئاسة الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس الجامعة، انتخابات أول اتحاد طلاب لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية للعام الجامعي 2022/2023، وأسفرت عن فوز محمود عاصم محمود حلمي طالب بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برئاسة اتحاد الطلاب الجامعة، ونوران محمود فتحي عبدالحفيظ طالبة بكلية العلوم الصحية نائباً لرئيس الاتحاد.

المشاركة في الأنشطة الطلابية

واجتمع رئيس الجامعة بأعضاء اتحاد الطلاب لكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية العلوم الصحية، وهنأهم على فوزهم فى الانتخابات الطلابية متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، موضحًا أنه لابد أن يكونوا على قدر هذه المسئولية والأمانة، لأنهم يمثلون حلقة الوصل بين الطلاب والجامعة وحثهم علي تشجيع زملائهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية.

وأوضح عبد الجابر دعم الجامعة لهم، تنمية روح الريادة والإبداع وغرس قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن.

وفي سياق مُتصل أشار عبد الجابر، إلى أن الانتخابات تمت وفقاً لقواعد النزاهة والشفافية والديمقراطية، وأسفرت عن قيادات شبابية طموحة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب قيادية بعد التخرج من الجامعة وتحقيق نجاحات فى شتى المجالات الحياتية.

التشكيل الجديد للاتحاد

وأعلن مكتب رعاية الشباب بالجامعة بإشراف الدكتورة أسماء سمير، ومحمد سمير بإعلان القائمة النهائية لنتائج انتخابات أمناء لجان اتحاد طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ومساعديهم على النحو التالي.

وهم: «لجنة الأسر والرحلات الطلابية، محمد أشرف محمود، أمين اللجنة ومحمود عاصم محمود، والأمين المساعد واللجنة الإجتماعية: يوسف شعبان مظهر، أمين اللجنة ورنا سيد أحمد، الأمين المساعد.

اللجنة العلمية: أحمد مؤمن أحمد، أمين اللجنة، ومحمد عبدالله محمد الأمين المساعد.

اللجنة الرياضية: أحمد جمال عبد الناصر أمين اللجنة ومحمد سمير محمد، الأمين المساعد.

اللجنة الفنية: علي محمد علي، أمين اللجنة، وإيريني علاء جميل، الأمين المساعد.

اللجنة الثقافية: محمد أيمن محمد، أمين اللجنة سارة عزت عبد المعطي.

الأمين المساعد ولجنة الجوالة: عبد الله ضياء عبد الرحمن، أمين اللجنة، وريم سيد بهلول الأمين المساعد.

علي صعيد رئاسة اتحاد الكليات فاز الطالب يوسف صلاح الدين محمد، برئاسة اتحاد كلية الصناعة والطاقة، والطالب على محمد علي البنا، نائبًا لرئيس اتحاد كلية الصناعة والطاقة، بينما فاز الطالب مارك ريمون سمير صدقي، برئاسة اتحاد كلية العلوم الصحية، والطالبة سارة بدري عبدالحميد، نائبًا لرئيس اتحاد كلية العلوم الصحية.