وقفة تضامنية لدعم الأسرى الفلسطينيين أمام «الصليب الأحمر» في غزة

شارك مواطنون فلسطينيون من ذوي الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وممثلون عن القوى والفصائل، اليوم، في اعتصام لدعم الأسرى، وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة الفلسطينية.

هتافات مساندة للأسرى

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية، ردد المشاركون في الاعتصام هتافات مساندة وداعمة للأسرى الفلسطينيين في معركتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد مصلحة سجون الاحتلال ومحاكمه الصورية.

ورفعت المشاركين صوراً للأسرى ولافتات تطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع حد لمعاناة الأسرى وإطلاق سراحهم. كما ألقيت خلال الاعتصام عدة كلمات تؤكد ضرورة العمل على إطلاق سراح الأسرى وتوحيد الصفوف بين أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الهجمة التعسفية التي يتعرض لها الأسرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

أوضاع صعبة داخل السجون

وبحسب الوكالة الفلسطينية، أكدت لجنة الأسر في القوى والفصائل، أن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون من أوضاع صعبة خصوصاً الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الـ 103 على التوالي، والأسير رائد ريان المضرب عن الطعام لليوم 68 على التوالي رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وذكرت اللجنة أن «لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة والحركة الوطنية الأسيرة تستنفر كل الطاقات والجهود من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري وتدعوان المجتمع الدولي والإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساهمة في عودة الروح إلى الجسد الذي تستهدفه سياسات الاحتلال الإسرائيلي»، داعية إلى برنامج عمل وطني قادر على استنهاض كل الطاقات على كل الجبهات في مواجهة سيف الاعتقال الإداري التعسفي.