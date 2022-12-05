فلسطين ضيف شرف النسخة الأولى لمهرجان جنوب سيناء الدولي

قررت إدارة مهرجان جنوب سيناء الدولي، أن تحل دولة فلسطين ضيف شرف النسخة الأولى، والمقرر انطلاقها في الفترة من 20 حتى 28 ديسمبر الجاري، تحت شعار «سيناء الأرض الذهبية».

وقال كريم نوار، رئيس ومؤسس المهرجان، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن مشاركة دولة فلسطين في النسخة الأولى من المهرجان فخر للجميع، وتكريما وتخليدا لتلك الأرض المقدسة على أرض سيناء المباركة.

مشاركة فرقة «كنعان» للثقافة والفنون الفلسطينية

وأشار «نوار» إلى مشاركة دولة فلسطين ممثلة في فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، بدعم السفارة الفلسطينية في مصر، لتقديم عروض فلكلورية بروح فلسطينية خلال حفل افتتاح المهرجان، مشيرا إلى أن الفرقة تهدف إلى إبراز الهوية الفلسطينية، ممزوجة بعروض فلكلورية مميزة، تُظهر تاريخ دولة فلسطين وصمودها وتراثها المحبب.

تأسيس فرقة كنعان

وأشار رئيس مهرجان جنوب سيناء الدولي إلى أن «كنعان» تأسست عام 2007 لتنشيط العمل الثقافي والاجتماعي، وإعلاء اسم فلسطين للعالم أجمع عن طريق تقديم عروض فنية برقصات الدبكة الشعبية الشهيرة، والرقص التعبيري والفلكلور، موضحا أن الفرقة سوف تقدم الأغاني التراثية الفلسطينية، ورقصات وعروض فلكلورية مختلفة تضرب المسارح الفنية بأرجلهم الواثقة الصامدة.

وتابع، بأن الفرقة الفلسطينية على المركز الأول في مسابقة إبداع الوطن العربي التابع لوزارة الشباب والرياضة المصرية لعام 2019، ويكون لها مشاركة وآثر ايجابي في عديد من المهرجانات المصرية والعربية.

انطلاق المهرجان

وقال كريم نوار، إن مهرجان جنوب سيناء الدولي يحرص على أن يكون حلقة وصل مشجعة لكل الفرق العربية التي تسعى لتوثيق ونشر ثقافتها وتراثها العربي ممزوجا بالفنون والثقافة، بإحتضان كل تلك الإبداعات وتشجيعها وتقديمها على مساحة مشتركة مصرية هي «أرض سيناء الذهبية».

وأضاف أن مهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى ينطلق من يوم 20 إلى 28 ديسمبر الجاري بين مدينتي شرم الشيخ ودهب، بتنظيم مؤسسة شريان النيل للتنمية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، محافظة جنوب سيناء، الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، ومؤسسة بهية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.