حامد فارس لـ يوسف الحسيني: فلسطين هي القضية المركزية لمصر والأردن

قال الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بالجامعة العربية، إنّ القمة التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن استثنائية في ظروف صعبة يمر العالم بها، وبخاصة القضية الفلسطينية، مشددًا على أنها القضية المركزية للدولتين المصرية والأردنية، لافتًا إلى أن الرؤية المصرية استباقية وتعلم ما سيدور على وقع الأرض في الفترات المقبلة، وبالتالي فإنها تتحرك في نظرة إيجابية للعمل على أن يكون هناك موقفا عربيا موحدا.

أزمة ترامب

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث متغيرا سبب زلزالا للقضية الفلسطينية على اعتبار أنه اعترف أن القدس عاصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي وأغلق السفارة الأمريكية في القدس ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهذا ينسف حل الدولتين».

موقف عربي موحد

وتابع خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بالجامعة العربية: «هناك متغير أخر سيزيد الموقف صعوبة وتشددا في الفترة المقبلة، على اعتبار أن هناك متغير نوعي وهو فوز الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي وإذا كان دي سانتوس مرشحا رئيسيا لانتخابات الرئاسة الأمريكية فإن نجاحه سيزيد الموقف تعقيدا في ظل تشدده حول مبدأ حل الدولتين، حيث لا يعترف بهذا المبدأ، وفي ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تشددا الآن، وهذا يؤكد على أن هناك متغيرات كثيرة تحتاج إلى وجود موقف عربي موحد.