وزيرة الداخلية البريطانية تبحث مع عدد من نظرائها الأوروبيين أزمة الهجرة

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، بحثت مع نظرائها من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا في بروكسل، سبل معالجة أزمة الهجرة العالمية.

التزامات لمواجهة الهجرة غير الشرعية

ونشر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية بيانًا مشتركًا يحدد الالتزامات التي جرى التعهد بها في الاجتماع، من بينها موافقة المملكة المتحدة على ترتيب العمل مع وكالة الحدود الخارجية الأوروبية «فرونتكس» لتعزيز جهود التنقيب والإنتاج لاحتواء الهجرة غير الشرعية، كما التزمت الدول الأخرى أيضًا بتعزيز دعمها.

التعاون بين الدول الأوروبية

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان «يجب أن تعمل البلدان في جميع أنحاء أوروبا معًا بشكل وثيق لمعالجة الهجرة غير الشرعية وقمع مهربي البشر قبل أن تصل هذه القضايا إلى حدودنا».

تقديم حلول لأزمة الهجرة

وأضافت: «مناقشات اليوم كانت بناءة حول تقديم الحلول التي ستفيد جميع بلداننا وضمان استهداف المجرمين الأشرار الذين يستفيدون من البؤس البشري وتقديمهم بسرعة إلى العدالة»، معربة عن تطلعها إلى التعاون المستمر.

وأوضح البيان أن العمل معًا على الحدود البرية والبحرية لأوروبا سيمكن البلدان من تحسين تسجيل المهاجرين غير الشرعيين وضمان إجراءات اللجوء والعودة السريعة.

تعزيز التعاون لمواجهة الهجرة

واتفق الوزراء على تعزيز التعاون بين خلية المخابرات المشتركة الموجودة في كاليه للسماح للفرق العملياتية بتحديد الشبكات الإجرامية والاستجابة لها بشكل أفضل، بالإضافة لاتفاق الوزراء على تعميق التعاون فيما بينهم للعمل على تحديات الهجرة المشتركة وضمان عدم قيام رحلات محفوفة بالمخاطر.