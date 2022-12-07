بريطانيا والولايات المتحدة تعلنان عن شراكة جديدة في مجال الطاقة

أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن شراكة جديدة في مجال الطاقة، تعملان من خلالها على زيادة أمن الطاقة وخفض الأسعار، كجزء من مبادرة أعلنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أنه في إطار «شراكة أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الجديدة»، ستقود المملكة المتحدة والولايات المتحدة العمل من أجل تقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة الروسية، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، وتكثيف التعاون في مجال كفاءة الطاقة والطاقة النووية والمتجددة.

تكثيف التعاون في مجال كفاءة الطاقة والطاقة النووية

وأوضح الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أنّ المبادرة ستقود مجموعة عمل مشتركة بريطانية أمريكية جديدة، بقيادة كبار المسؤولين من حكومة المملكة المتحدة والبيت الأبيض، موضحًا أنّ المشاركة تأتي في أعقاب اجتماع «سوناك» مع «بايدن» على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا الشهر الماضي، إذ اتفقا خلاله على المضي قدما في العمل على تلبية احتياجات الطاقة على المدى القصير، وقيادة الجهود لتسريع انتقال الطاقة لدى الدولتين.

وأكد أنه من أجل المساعدة في التعامل مع ارتفاع تكلفة المعيشة الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ستعمل المجموعة على ضمان تقديم السوق زيادات مستدامة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى محطات المملكة المتحدة من الولايات المتحدة، وستتعاون في إجراءات كفاءة الطاقة، لافتا إلى أنه كجزء من هذا، ستسعى الولايات المتحدة جاهدة لتصدير ما بين 9 و10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر محطات المملكة المتحدة، وهو ما يزيد على ضعف المستوى الذي تم تصديره في عام 2021، والاستفادة من البنية التحتية الرائدة للاستيراد في المملكة المتحدة.

تعزيز الطاقة النووية

وأشار الموقع الرسمي إلى أنه لتحقيق هذا الهدف المشترك، ستعمل الحكومتان على تحديد وحل أي مشاكل يواجهها المصدرون والمستوردون بشكل استباقي، وستعمل المجموعة أيضا على تقليل الاعتماد العالمي على الطاقة الروسية من خلال دفع الجهود لزيادة كفاءة الطاقة ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتسريع تطوير الهيدروجين النظيف عالميًا، وتعزيز الطاقة النووية المدنية كاستخدام آمن للطاقة.

وتعليقًا على الشراكة الجديدة، ذكر الموقع أنه ستعمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة معا على ضمان أنّ السعر العالمي للطاقة وأمن إمداداتنا الوطنية لا يمكن التلاعب به مرة أخرى.

تسريع انتقال الطاقة

وأكد أن لديهم الموارد الطبيعية والصناعة والتفكير المبتكر، لإنشاء نظام أفضل وأكثر حرية، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن هذه الشراكة ستؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلكين البريطانيين، والمساعدة في إنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بشكلًا نهائيًا.

وأشار إلى أن الشراكة ستقوم على أساس عمل حوار الطاقة الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع التركيز على إمدادات الغاز، وكفاءة الطاقة، والطاقة النووية المدنية، والطاقة النظيفة، موضحًا فيما يتعلق بالطاقة النووية المدنية، ستعمل الشراكة على تعزيز الطاقة النووية كجزء آمن وموثوق من انتقال الطاقة النظيفة، ويشمل ذلك تعميق التعاون العالمي في مجال الوقود النووي والتقنيات النووية المتقدمة.