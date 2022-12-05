يوسف الحسيني: محور أبو ذكري يشبه أفضل الطرق الموجودة في أوروبا

قال الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم الإثنين، إن محور أبو ذكري يشبه أفضل الطرق الموجودة في أوروبا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»، أنه على جانبي الطريق هناك مناطق استثمارية: «فيه أكل عيش على يمين وشمال الطريق، وخدمات ومحلات مبنية لأن أي طريق في الدنيا رابط بين نقطتين حيويتين مهمتين وعليه كثافة من الطبيعي أن يكون عليه خدمات كثيرة».

توفير فرص عمل

وتابع: «الخدمات أيا كان نوعها أو حجمها أو شكلها وحجمها الاستثماري، لا بد أن يكون بها فرص عمل، فالطريق يوفر فرص عمل في كل المشروعات كبيرة أو صغيرة وينعش الفرص الاستثمارية، وفيه مشروعات كانت موجودة وراكدة وبالطريق هتتباع بسهولة وهتغلي ثمن المحيط بها».

واستطرد: «هناك بشائر الخير 1 و2 و3 و5، حيث تسهل الطريق للوصول إليها، واللي ساكنها هما أهلينا اللي كانوا ساكنين في مناطق خطرة وغير مخططة».