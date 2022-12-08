منسق «حياة كريمة» في قنا: القيادة السياسية تهتم بتنمية الريف المصري

قالت الدكتورة سميحة عبدالرحيم، منسق حياة كريمة في قنا، إن القيادة السياسية تهتم بالريف المصري على مستوى الجمهورية، كما كان للصعيد المصري نصيب كبير في هذه الإنجازات.

وأضافت خلال مداخلة بشاشة «إكسترا نيوز»، أن محافظة قنا كان لها نصيب في المرحلة الأولى من حياة كريمة بدخول 5 مراكز في المرحلة الأولى هي «فرشوط ودشنا والوقف وقوص وأبو تشت»، بميزانية تتخطى 31 مليار جنيه.

وتابعت منسق حياة كريمة في قنا: «تأثير المشاريع على الناس لا يوصف وإحساس المواطن باهتمام الدولة به كانت جديدة على المواطنين، ونراها في ابتسامة المواطنين عندما يرون لوجو حياة كريمة، لأنه يوصل إليهم كم الاهتمام والمجهود المقدم من الدولة، وبدأ ذلك يؤثر على الناس، كما بلغ التنفيذ ببعض المشروعات لـ100% ومشروعات أخرى جارٍ العمل عليها».

واستطرد: «نعمل على توعية المواطنين بصورة كبيرة من خلال ندوات الجامعة وترتيب زيارات للمنسقين والمتطوعين لطلاب الجامعة لتعريفهم بالعمل التطوعي، لأن الأساس في التطوع هو العامل البشري، فالتطوع منظومة كبيرة هدفها خدمة الوطن».