الاثنين المقبل.. جامعة طنطا تنظم مؤتمرا عن دور البحوث النوعية لدعم «حياة كريمة»

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة طنطا مؤتمرها العلمي الدولي الثامن بعنوان «إسهامات البحوث النوعية في مبادرة حياة كريمة لتحقيق رؤية مصر 2030»، وذلك يوم الاثنين المقبل بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي بجامعة طنطا.

تقام فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع نائبا لرئيس المؤتمر.

رؤية مصر 2030

وأكدت الدكتورة رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى على استكمال مسيرة وتوجهات الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة كافة قطاعات الجامعة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وبما يحقق تنمية المجتمع المدني وتعزيز إمكاناته ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين.

المؤتمر الدولي الثامن

وأضافت «الإمام»، أن المؤتمر فى نسخته الثامنة هذا العام يهدف إلى تأصيل دور البحوث النوعية لدعم مبادرة حياة كريمة، وتوظيف البحوث النوعية فى تحسين بيئة سوق العمل لتحقيق حياة كريمة، ومشاركة المجتمع المدنى لتحقيق محاور المؤتمر، توظيف المستحدثات التكنولوجية فى المشروعات الصغيرة لدعم المجتمع ، وتوفير حياه كريمة لذوى الإحتياجات الخاصة .

يضم المؤتمر محاور التربية الفنية، التربية الموسيقية، تكنولوجيا التعليم «حاسب، عام»، الاقتصاد المنزلي، الإعلام التربوى «صحافة، مسرح»، والعلوم التربوية والنفسية.