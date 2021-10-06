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محمود مسلم

العسومي يهنيء السيسي بذكرى نصر أكتوبر: شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية

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الوطن
09:58 ص | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي

هنأ السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكّدًا أنَّ نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية والعربية، وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية.

حرب أكتوبر تمثل فخرًا للعرب وتجسيدا للعزيمة والإصرار على النجاح

ووجه رئيس البرلمان العربي، بهذه المناسبة تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية التي سطرت أروع الأمثلة في التضحية والبطولة والعزة والكرامة من أجل استرداد أرض سيناء، مشددًا على أنَّ حرب أكتوبر المجيدة تمثل فخرًا للعرب وتجسيدا للعزيمة والإصرار على النجاح.

العسومي: تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية

وقال رئيس البرلمان العربي إنَّ حرب أكتوبر أعادت الكرامة المصرية والعربية وسطرت أروع الأمثلة في تعزيز التضامن العربي وتحقيق المستحيل، داعيًا المولى -عز وجل- أنَّ يرحم شهدائها، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.

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