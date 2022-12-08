نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة طنطا.. محمد الدرسي رئيسا

شهدت جامعة طنطا اليوم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة والدكتور، محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتى أسفرت عن فوز الطالب محمد محمد الدرسي المقيد بكلية الطب بمقعد رئيس الاتحاد، ومحمد عادل الصعيدى المقيد بكلية التجارة نائبا له.

وهنأ «ذكي»، الطلاب الفائزين بمقاعد الاتحاد الجديد، مؤكداً أنه يقع على عاتقهم تحديات كبيرة فى التعبير عن آراء وطموحات زملائهم الطلاب، ووجه بضرورة أن يكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بهم، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم

أهمية اتحاد الطلاب

من جانبه قال الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا أن الانتخابات اليوم تمت وفقاً لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، مؤكداً على أهمية إتحاد الطلاب باعتباره حلقة الوصل بين إدارة الجامعة وطلابها، مؤكداً على دعمه الكامل لاتحاد الطلاب بالجامعة فى التنسيق مع الإدارات بالجامعة، لتشجيع الطلاب على المشاركة وممارسة الأنشطة المختلفة.

أمناء اللجان

أوضح نائب رئيس الجامعة أنه تم اليوم أيضاً انتخاب أمناء اللجان وفاز الطالب محمد أبو الخير أميناً للجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا وعمر السعيد أميناً مساعداً، والطالب محمد الشناوى أميناً عاماً للجنة النشاط الثقافية العليا وعبد الرحمن حتاته أميناً مساعداً، والطالب محمد عبدو أميناً عاماً للجنة النشاط الفني العليا ودنيا شلتوت أميناً مساعداً، وشروق أبو طاحون أميناً للجنة النشاط الرياضي العليا ومازن طارق أميناً مساعداً، والطالب اسلام أيمن أميناً للجنة الأسر العليا وأحمد عبد الحميد أميناً مساعدا، وأحمد الدمرداش أميناً للجنة النشاط الاجتماعي والرحلات وأسماء جمال أميناً مساعدا، وأحمد الأبيض أميناً للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا واسلام بارومة أميناً مساعدا.