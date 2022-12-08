نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية.. عمر عفيفي رئيسا

انتهت انتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، للعام الجامعي 2022 – 2023، اليوم الخميس، حيث فاز عمر عفيفي، الطالب بالفرقة الخامسة في كلية طب الأسنان، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعبد الرحمن السيد علي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، بمنصب نائب لرئيس الاتحاد، بالتزكية.

ووفق بيان جامعة الإسكندرية، جرت عملية الانتخاب صباح اليوم على منصب الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا للاتحاد، ثم أجريت انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، وتمت عملية الانتخاب بالاقتراع السري، بحضور الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وهم الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة، والدكتور حسن عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وشهاب محروس، القائم بأعمال مدير إدارة رعاية الشباب، وممثلان عن طلبة وطالبات الجامعة، وبمشاركة رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الإسكندرية، وحضورعدد من عمداء ووكلاء الكليات.

نائب رئيس الجامعة يتمنى للفائزين أن يكونوا على قدر المسؤولية

وتمنى الدكتور وائل نبيل أن يكون الفائزين على قدر المسئولية والثقة التي وضعها زملائهم فيهم، وحثهم على التواصل المستمر مع زملائهم لتحقيق أهدافهم المشتركة، وأن يكون لهم الدور البارز في تشجيع زملائهم في مزاولة الأنشطة الطلابية التي تصقل مواهبهم وتنمي شخصيتهم القادرة على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية، مؤكدًا أن إدارة الجامعة ستقدم وسائل الدعم للمجلس الجديد للقيام بدورهم كحلقة وصل بينهم وبين الإدارة.

وأشار شهاب محروس، أن العملية الانتخابية تمت بسهولة ويسر واتسمت بالشفافية، موضحًا أن العملية الانتخابية شهدت مشاركة كثيفة من طلاب الجامعة مضيفًا أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لخوض المارثون الانتخابي بلغت 1487 طالب وطالبة، وبلغ عدد المرشحين بعد فحص الطلبات والطعون 1279 طالب وطالبة.

نتائج انتخابات اللجان العليا في الاتحاد

وأوضح الدكتور محمد بهي الدين أن انتخابات اللجان العليا للأمناء والأمناء المساعدين، وعددها 7 لجان، وأسفرت عن فوز زياد جابر محمد، طالب بالفرقة الثالثة في كلية الآداب بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالبة آلاء متولي، بمنصب الأمين المساعد، وفوز سعد أحمد سعد عبده، طالب بالفرقة الرابعة في كلية الزراعة بمنصب أمين اللجنة الرياضية، وندا عادل عبد المنعم، طالبة بالفرقة الرابعة في كلية التربية والطفولة المبكرة بمنصب الأمين المساعد، وفوز عبد الرحمن صلاح رمضان، طالب بالفرقة الرابعة في كلية التربية الرياضية، بمنصب أمين اللجنة الثقافية، ومنة الله أحمد جابر، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بمنصب الأمين المساعد، وفوز مؤيد هشام محمد طالب بالفرقة الرابعة في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بمنصب أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة، ويوسف طارق محمد، طالب بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق بمنصب الأمين المساعد.

وفازت فرح عبد المحسن خالد، طالبة بالفرقة الرابعة في كلية السياحة والفنادق بمنصب أمين اللجنة الفنية، ومريم مصطفى منصور، طالبة بالفرقة الثانية في كلية الفنون الجميلة بمنصب الأمين المساعد.

وحصل مؤمن أيمن فتحي طالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة على منصب أمين اللجنة الاجتماعية، عمرو فرج خليل، طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة على منصب الأمين المساعد.

وفازت علا محمد أحمد، طالبة بالفرقة الرابعة في كلية التربية الرياضية للبنات بمنصب أمين اللجنة العلمية، وجابر السيد جابر، طالب بالفرقة الرابعة في كلية السياحة والفنادق، بمنصب الأمين المساعد.