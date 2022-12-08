ندوة توعوية عن «نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع» بجامعة عين شمس

نظم قطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشؤون التعليم والطلاب بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة ندوة توعوية بعنوان «نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة»، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

مناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة

أكدت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، مناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة، التي يسعى الجميع لمحوها من حياتنا نهائيا وخاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتباع كل الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعمها وحمايتها من العنف.

وأوضحت غادة فاروق، أن سبب اختيار اسم الندوة يرجع إلى قدرة المرأة في التصدي لتلك الظاهرة بنفسها بتربيتها للبنت والولد منذ الصغر على عدم العنف، لكي تستطيع إعطاء الابنة حقوقها وتعلم الابن الحفاظ على حقوق المرأة.

قالت الدكتورة جيهان رجب، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مصر أول دولة أطلقت اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة.

جهود مستمرة لمناهضة العنف ضد المرأة

أوضحت الدكتورة أماني حنفي عميد كلية التربية النوعية السابق، أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعتبر عالمية، وزادت في الفترة الأخيرة فى عدد من الدول، لاسيما في البيئات الصغيرة والمهمشة وتمثلت في الزواج المبكر، وهناك جهود مستمرة لمناهضة العنف ضد المرأة منها مصر، بإضافة مادتين بالدستور«306أ» و«306 ب»، الخاصتين بهتك العرض ونبذ العنف ضد المرأة لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس بكلية الآداب ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب السابق الخصائص والأسباب وسبل مواجهة العنف ضد المرأة، وتطرق إلى أشكال العنف الزوجي والعنف النفسي الذي يتمثل في التهميش والإهمال النفسي ولذي يؤدي إلى الترهيب والتخويف، بالاضافة إلى الصوت المرتفع مما يؤدي إلى حدوث رد فعل في الاتجاه العكسي، لافتاً إلى النقد السلبي المستمر من الزوج للزوجة يمكن أن يصل لمرحلة رد الفعل العكسي.

وتطرق إلى أسباب عدم لجوء المرأة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العنف ضدها ومنها الخوف من الطلاق، والأفكار الدينية المغلوطة، والإنفاق، الحفاظ على الأبناء، وتناول الزوج للمخدرات، الهروب من بيت الأهل.

أسباب تنامي الظاهرة العنف ضد المرأة

وعن أسباب تنامي الظاهرة العنف ضد المرأة، أوضح الدكتور فتحي الشرقاوي أن المراة تأتي في المقام الأول لتلك الظاهرة، فهي من تقوم بتربية أطفالها وتنشئتهم وتقوم بالتفرقة بينهم، إلى جانب لغة الخطاب الإعلامي سواء كان سلبي جدًا أو إيجابي جدًا مما يتسبب في عكس النتيجة، إضافة إلى ضعف التشريعات وعدم قدرتها على التنفيذ، والاعتقاد الخاطئ بنقص المرأة، ومستوى التعليم وانخفاض الوعي الثقافي.