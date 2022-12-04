جامعة عين شمس تدرب 45 جراحا أفريقيا على إصلاح تشوهات العمود الفقري

ألقى الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، عدة محاضرات حول الإصلاح الجراحي لتشوهات العمود الفقري وتثبيت كسور عظمة العجز جراحيًا، وهي الطريقة التي ابتكرها ومسجلة باسمه بكافة المراجع العلمية العالمية.

وخلال الدورة العلمية الرابعة لتدريب 45 من جراحي العمود الفقري التي نظمتها كلية الطب بجامعة «Witwatersrand University» بمدينة جوهانسبرج في دولة جنوب إفريقيا، أكد المشاركون أن جامعة عين شمس وعلماؤها وقطاعها الطبي بوجه عام، لهم أيادٍ بيضاء على تجربة جراحي جنوب أفريقيا الأشقـاء ودفعهم نحو تقديم خدمة طبية أفضـل، وهو ما يتسق مع موقف مصر الدائم بالوقوف بجانب أشقائها من الدول الأفريقية.

وأكدت الجامعة في بيان لها، حرص الدكتور عبدالفتاح سعود، إثراء تخصصه العلمي والطبي في مجال طب وجراحة العظام، حيث يشارك بصفة دورية كمحاضر رئيسي في عدد من الفاعليات العلمية الطبية العالمية، بهدف نقل خبراته لصغار الأطباء حول العالم وتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى.

محاضرات على مدار 17 عاما

ولفتت إلى أنه يشارك سنويًا في الدورة إلى جانب مشاركاته في المؤتمر الدولي المشترك بين الجمعية الكورية لجراحة العمود الفقري والجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري ودورة جراحة العمود الفقري بمعهد العمود الفقري بكليفلاند أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية والتي يحاضر بها الدكتور الدكتور عبدالفتاح سعود على مدار أكثر من 17 عامًا، بالإضافة إلى دورة جراحة العمود الفقري بجامعة سارلاند الألمانية وهي من أهم وأكبر الدورات في أوروبا ويتم خلالها التدريس لأمهر جراحي العمود الفقري في العالم على أحدث وأدق جراحات العمود الفقري وخاصة جراحات التدخل المحدود.

وأوضحت أن الدكتور عبدالفتاح سعود، صاحب مدرسة علمية متميزة في جراحة العظام والعمود الفقري، حيث نجح في تسجيل العديد من الابتكارات المعروفة والمسجلة دوليًا باسمه في مجال جراحة العمود الفقري منها ابتكار عملية جراحية لتثبيت عظمة العجز بالمسامير الطبية بطريقة مبتكرة مذكورة الآن بالمراجع العالمية وتدرس حول العالم.