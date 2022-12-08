إصابة 11 طالبة إثر حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الدائري في المنيا

أصيبت 11 طالبة، مساء اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الدائري، أمام مصنع الغزل بقرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، وتم نقل المصابات إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

حادث تصادم بين 3 سيارات

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب 3 سيارات أرقام «6489 ن أ ب» ملاكي، «1529 ن س ج» مكروباص، «1725 ن رج» ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 11 طالبة.

وقوع الحادث بسبب السرعة

وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين وقوع الحادث أمام مصنع الغزل بالطريق الدائري بقرية ماقوسة، ورجحت التحريات الأولية، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، والتخطي الخاطئ.

ونتج عن ذلك، إصابة 11 طالبة جميعهن يقيمن في قرية العوام ببني أحمد الغربية، وهن دينا خلف سعيد 15 سنة، علا يوسف حسن 15 سنة، إسراء عماد محمد 15 سنة، شهد خلف أحمد 15 سنة، إيمان طة عمر 15 سنة، هدى نجاح محمد 18 سنة، آية جمال علي 17 سنة، أميرة إسماعيل فتحي 17 سنة، جنات محمد إسماعيل 17 سنة، وطالبتين جار تحديد هويتهما.

تم نقل المصابات إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباة ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع أثار الحادث، وتسير الحركة بالطريق، وتم التحفظ على السيارات الثلاث تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.