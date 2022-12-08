أسماء الفائزين في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، ورئيس اللجنة العلُيا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022/2023، بعد منافسات استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين.

انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

وخاض الانتخابات 731 طالبًا وطالبة ممن استوفوا شروط الترشح وفقاً للمواعيد المقررة بالجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي، طبقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورؤساء الاتحاد ونوابهم، على مستوى كليات الجامعة العشرين، لتختتم اليوم بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه، معلناً عن فوز الطالب حاتم أحمد عارف، بالفرقة الرابعة بكلية الآداب برئاسة إتحاد طلاب الجامعة، وحارس طلال أحمد حسن بالفرقة الرابعة بكلية التربية نائباً لرئيس الاتحاد بالتزكية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عصام فرحات وأعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والطالب محمود حمام ممثلاً عن الطلاب، والطالبة فرح محمد ممثلةً عن الطالبات، ومنسقي الأنشطة بالكليات، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومديري الإدارات، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب.

تكوين اتحاد طلابي ممثلاً لكيان علمي

وقدم «فرحات» التهنئة للطلاب الفائزين، مثمناً مجهودات جميع القائمين على العملية الانتخابية، من أجل تكوين اتحاد طلابي ممثلاً لكيان علمي عريق يحمل اسم جامعة المنيا، ليكون معبرًا عن آراء الطلاب وطموحاتهم ومتطلباتهم بشكل شرعي، وموجهاً الطلاب بأن يكونوا قدر المسئولية والثقة التي وضعها زملائهم فيهم، تعزيزاً لدور الشباب في العمل التطوعي وتشجيع زملائهم على مزاولة الأنشطة الطلابية والدورات التدريبية وأنشطة تنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل سواء في مركز التدريب المهني بالجامعة، أو مركز إبداع مصر الرقمية، فضلاً عن التفاعل اليومي مع زملائكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مجالس الاتحادات الطلابية تلعب دوراً بارزاً لمساعدة زملائهم لكونهم حلقة الوصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، والعمل على رفع الوعي الطلابي داخل الجامعة وتنمية روح الولاء والانتماء وتعزيز قيم المواطنة والعمل على مواجهة الشائعات، بما ينعكس علي خطط الأنشطة الطلابية، ومؤشر على نجاح الاتحاد الطلابي لهذا العام.

نتائج انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم

وأسفرت نتائج انتخابات الاتحادات بالنسبة لأمناء اللجان ومساعديهم علي مستوى الجامعة عن فوز الطالبة صفاء طلعت محمد جمال الفرقة الرابعة كلية الطب البيطري أميناً للجنة الأسر، والطالب مصطفى محمد إسماعيل الفرقة الثالثة كلية التمريض أميناً مساعداً، وفوز الطالبة مروة ناصر رشدي، الفرقة الرابعة بكلية التربية للطفولة المبكرة أميناً للجنة الثقافية، والطالبة إيمان مصطفى محمد خلف الفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات أميناً مساعداً.

كما فاز بأمانة اللجنة العلمية هيثم محمد علاء الفرقة الثالثة بكلية الهندسة، والطالبة لبنان أبو الجهاد الفرقة الرابعة بطب الأسنان بالأمانة المساعدة، وحصل الطالب فارس خلف خليفة الفرقة الرابعة كلية دار العلوم بأمانة لجنة الجوالة، وبالأمانة المساعدة الطالبة فيرونا سامي لبيب، بالفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية، وفاز بأمانة اللجنة الرياضية الطالب حسام ربيع مصطفى بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، وبالأمانة المساعدة شيري هاني عدلي بالفرقة الثانية بكلية العلوم.

وفي اللجنة الفنية فازت الطالبة شذى أحمد جمال بالفرقة الثالثة كلية الفنون الجميلة، ويوسف أبو بكر عبد الرحيم الفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية بالأمانة المساعدة، وأخيراً باللجنة الاجتماعية فازت الطالبة أشرقت طهير عبد الفتاح الفرقة الثالثة كلية الطب البشري، وبالأمانة المساعدة مريم يسري منير الفرقة الثانية كلية السياحة والفنادق.