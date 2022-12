جاكي شان من مهرجان البحر الأحمر: «تعرضت للضرب كثيرا من المعلمين»

أعرب الفنان العالمي جاكي شان عن سعادته البالغة بمشاركته في النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة السعودية، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقيمت له ضمن فعاليات المهرجان، وإدارتها الإعلامية رايا أبي راشد.

تصوير فيلمي الجديد بين السعودية والمغرب

وكشف جاكي شان خلال جلسته، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أن أحداث فيلمه الجديد Never Let The Rain Stop يجرى تصويره ما بين السعودية والمغرب خلال الفترة المقبلة.

وحكى جاكي شان، من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن معاناته من حصر المنتجين له في أدوار الضابط، ولذلك قرر بعد فيلم Rush Hour عدم العمل في هوليوود مرة أخرى، ولكنه فوجيء بتحقيق الفيلم لإيرادات ضخمة في شباك التذاكر.

تعرضت للضرب كثيرا أيام المدرسة

واعتبر جاكي شان كل فيلم جديد له بمثابة مولود يحرص على الاهتمام به، لافتا إلى احترامه للجمهور الذي يذهب إلى دور العرض السينمائي ولا يعتمد على القرصنة.

واستعاد جاكي شان ذكريات أيام الدراسة قائلا: «تعرضت للضرب كثيرا أيام المدرسة وتحديدًا من المعلمين، فلم يكن الضرب مقتصرا على الطلبة بعضهم البعض».