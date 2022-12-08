تفاصيل مشاركة جاكي شان في أول فيلم «أنيمشن» سعودي

أطلقت مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، الفيديو الترويجي لفيلم الرحلة بالدبلجة الصيني، وتأتي هذه الخطوة، نتيجة للطلب العالي من الشركات العالمية لتوزيع فيلم الرحلة، إذ استقطب الفيلم بنسخته الصينية مؤديين أصوات عالميين، مثل الفنان العالمي جاكي شان ونخبة من الممثلين.

جاكي شان يلعب دور في فيلم الأنميشن السعودي

وسيجري تدشين العرض الأول لفيلم الرحلة في الصين، بالتزامن مع إطلاقه في المنصات الصينية الشهيرة نهاية شهر ديسمبر الجاري.

الجدير بالذكر، أن الدبلجة الصينية اللغة الخامسة لفيلم «الرحلة» بعد اللغة العربية، واليابانية، والألمانية، والإنجليزية.

فيلم «الرحلة»، أول فيلم سعودي أنميشن سينمائي، بالتعاون مع اليابان، إذ جرى إطلاق عرضه الأول في سنة 2021 في عدة دول عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وماليزيا، وإندونيسيا، وغيرها.

يذكر أن فيلم الرحلة، حاز على ردود فعل إيجابية من الجماهير العالمية، إذ حصد على جائزة سبتيموس الهولندية، عن كونه أفضل فيلم تجريبي لسنة 2022.

الرحلة أول فيلم سعودي أنيمشن

علق الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج والمنتج التنفيذي لفيلم «الرحلة» بقوله: نجاح آخر يضاف إلى فيلم «الرحلة» الذي أثبت جدارته وقيمته في المحافل العالمية، وجود دبلجات عديدة بأصوات عالميين مخضرمين، مثل الفنان جاكي شان، يثبت جودة الفيلم ومحتواه.

استوحيت قصة فيلم «الرحلة»، من حضارات شبه الجزيرة العربية والقصص العربية العريقة، حيث عمل على الفيلم أكثر من 300 شخص، إذ كان الفريق السعودي مشاركا بشكل رئيسي في الرسم، الإخراج، الإنتاج والمراجعة.

وأضاف عبد العزيز النغموش، مدير التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا للإنتاج، إطلاق فيلم «الرحلة» باللغة الصينية، ما هو إلا امتداد لإنجازات فيلم «الرحلة»، الذي تمت دبلجته بأربع لغات عالمية، إذ شهدنا في مانجا للإنتاج، إقبال وتنافس شركات التوزيع العالمية على توزيع الفيلم، وهذا دليل قاطع على تفرد وجودة وأصالة فيلم «الرحلة».