باحث استراتيجي بالسعودية لـ«الحياة»: المملكة وقعت 36 اتفاقية مع الصين

قال الدكتور فواز كاسب، باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية بالمملكة العربية السعودية، إن الثقافة الصينية تعتبر التنين روح البركة والخير والتنين الصيني لاعب رئيس على مستوى العالم، وينافس في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن السعودية هي قلب العالم، ويوجد تنافس بين الدول من أجل مصالحها عن طريق التوازنات.

النظام العالمي كان أحادي القطب

وأوضح «كاسب» خلال لقاء له على قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن النظام العالمي كان أحادي القطب ولكن من خلال المؤتمرات الحالية والسابقة تأكد أن العالم العربي يخرج من مدار القطب الأوحد ويتخذ المسارات التي تحدد مصالحه، مشيرا إلى أن الصين كشريك استراتيجي للسعودية وقعت 36 اتفاقية تؤكد أن التعاون بين السعودية والصين توسع، خاصة وأن السعودية تقوم رؤيتها على مرحلة ما بعد 2030.