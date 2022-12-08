ياسمين صبري في السعودية لحضور ختام «البحر الأحمر السينمائي».. ظهرت بعباءة بيضاء وإيشارب

وصلت الفنانة ياسمين صبري، إلى المملكة العربية السعودية، لحضور حفل ختام الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقرر إقامته، مساء اليوم الخميس، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة.

وظهرت ياسمين صبري، مرتدية عباءة بيضاء وغطاء للرأس، وحرص عدد من أسرة المهرجان على استقبالها.

جلسة حوارية لنجوم هوليود

ومن المقرر، أن تنظم إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، جلستان حواريتان لنجم هوليوود أنطونيو بانديراس والنجم الصيني جاكي شان، اليوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتقام الجلستان، قبل انطلاق حفل الختام، مساء اليوم الخميس، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث نفذت التذاكر المخصصة لحضور جلسة جاكي شان، بينما قررت إدارة المهرجان فتح باب الدخول لندوة أنطونيو بانديراس.

ويتحدث بانديراس وجاكي شان، خلال الجلستين عن أبرز المحطات في مشوارهما الفني، والصعوبات التي واجهاها للوصول إلى مرحلة النجومية، وأهم الشخصيات الذين قاما بدعمهما في مسيرتهما الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الفنية المميزة.

حفل ختام المهرجان الليلة

وأقام المهرجان في دورته الثانية أكثر من جلسة حوارية لنجوم عالميين، أبرزهم جلسة النجمة الأمريكية شارون ستون التي أدارتها الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد، وجلسة المخرج البريطاني جاي ريتشي الذي تم تكريمه في حفل الافتتاح إلى جانب النجمة يسرا والنجم البوليوودي شاروخان، حيث أعرب الثنائي عن سعادتهما بوجودهما في المملكة العربية السعودية، وكشفا عن أمنيتهما في زيارة المملكة مرة ثانية خلال الفترة المقبلة.