«التعليم»: الاستعانة بمعلمي المرحلة الإعدادية للعمل بالثانوية لسد العجز

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هامًا وعاجلا للمديريات التعليمية، ردا على الاستفسارات بشأن الاستعانة بمعلمي الإعدادية لسد العجز في المرحلة الثانوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، إلى أنه يجوز نقل معلمي المواد المختلفة للعمل بالمرحلة الثانوية نظرا لاجتيازهم التدريب بالأكاديمية على المرحلة ما عدا معلمي مادتي (العلوم والدراسات الاجتماعية) لاحتياجهم إلى تغيير مسمى.