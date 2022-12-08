وزير التعليم يقرر تشكيل لجان لفحص ملفات الطلاب المتقدمين لنظام الخدمات

وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رأي المستشار القانوني للوزير، بضرورة تحصيل المصروفات الدراسية والاشتراك السنوي، ومصروفات الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني إلكترونيا على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وشدد على ضرورة تشكيل لجان لفحص ملفات الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بكل إدارة تعليمية لفحص صور إيصالات الدفع غير النقدي ومدى أحقية الطلاب الذين تم إعفائهم من نسبة 50% من الاشتراك السنوي؛ لوجود أعداد كبيرة جدًا في بعض الإدارات التعليمية من تلك الفئة من الطلاب.

التحصيل يتم من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، وحصلت «الوطن» علي نسخة منه، أنّه يتم تحصيل من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى بالهيئة القومية للبريد والشركات المتعاقد معها من جانب الوزارة على أن يقوم الصندوق بسداد أنصبة الجهات الواردة بقواعد وضوابط الصرف الخاصة بالقرار الوزارى رقم 160 لسنة 2020، من المحصل الفعلي بموجب أوامر دفع.

توريد الدفعة الأولى لجميع الإدارات التعليمية

وشددت الوزارة على أنه تم توريد الدفعة الأولى لجميع الإدارات التعليمية من قبل صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بموجب أوامر دفع الكترونية وموافاة جميع الإدارات بالمستحقات الخاصة بها عن تلك الدفعة والتي تمثل سداد الطلاب حتى يوم 15 سبتمبر 2022- كدفعة أولى بكشوف موضحا بها أسماء المدارس وأعداد الطلاب المسددين حتى ذلك التاريخ والمبالغ الخاصة بها لذا يرجى مراعاة التالي بالنسبة لوحدات الخدمات التي تم تحصيل الاشتراك السنوى فيها عن طريق إيصال 123.

توريد المبالغ الخاصة بكل إدارة تعليمية

وطالبت الوزارة بضرورة توريد المبالغ الخاصة بكل إدارة تعليمية مخصوما منها نسبة 10% تنمية موارد الوزارة - نسبة 10% تطوير التعليم الفني ونسبة ٧.٥ % الإدارة النوعية والإدارات المعاونة لها ويتم توزيع المبالغ الموردة عن طريق كل إدارة تعليمية للمستحقين وهم ( المديرية التعليمية - الإدارة التعليمية - المدرسة المستحقة طبقا لأعداد الطلاب الواردة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية وذلك طبقا لما ورد بقواعد وضوابط الصرف.

تشكيل لجان لفحص ملفات الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات

وأشارت إلى أنه يتم التنبيه المشدد على وحدات الخدمات التى تم التحصيل فيها عن طريق إيصال 123 بضرورة توريد الاشتراك السنوى ومصروفات الدراسة الخاصة بفصول الخدمات لباقى الطلاب عن طريق منافذ التحصيل الإلكتروني واتخاذ اللازم نحو المتسبب في عدم التحصيل غير النقدى لمخالفته لموافقة الوزير.