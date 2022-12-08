خبير سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: القمة الصينية العربية تكتسب أهميتها من توقيتها

قال الدكتور محمد فايز فرحات، خبير الشؤون الآسيوية، إن القمم الثلاث بين الصين والدول العربية تكتسب أهميتها من توقيت انعقادها، موضحا أن توقيتها يحمل دلالات كثيرة، فهناك تحولات عميقة تتعلق بالنظام الدولي وصراع بين القوى الرئيسية في النظام على توزيع أو تحديد طبيعة النظام العالمي.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك صراع بين تيار تمثله الولايات المتحدة الأمريكية يسعى إلى الحفاظ على هيمنتها على هذا النظام مقابل تيار تمثله وتقوده الصين وروسيا، ويسعى إلى دفع وتعزيز الانتقال إلى نظام متعدد الأطراف».

وتابع: «وفي وسط هذا التحول هناك تيار من القوى الإقليمية التي تسعى إلى بناء حالة من التوازن، وتسعى إلى تعظيم مصالحها في هذه المرحلة المهمة في تطور النظام العالمي، كما أن نمط تحرك القوة الإقليمية والقوى العربية في المنطقة بقيادة مصر والسعودية والإمارات يدل على تغيير نمط العلاقة مع القوى الدولية، في إطار الحفاظ على حالة التوازن وتعزيز الانتقال داخل النظام العالمي، وبناء حالة تعددية الأطراف، فالعالم لم يعد يحتمل فكرة الحليف الواحد والتحالفات الجامدة».