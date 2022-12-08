«القاهرة الإخبارية»: مفاوضات تبادل الأسرى بين أمريكا وروسيا تمت بوساطة إماراتية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إن مفاوضات تبادل الأسرى بين أمريكا وروسيا كانت بوساطة إماراتية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «المفاوضات بخصوص تبادل الأسرى بين واشنطن وموسكو كانت صعبة للغاية، وجرت خلال الأسابيع والأشهر الماضية لكنها في الأيام الماضية تكثفت هذه المفاوضات بوساطة إماراتية».

وتابع: «الزيارة التي قام بها رئيس الإمارات محمد بن زايد، إلى مدينة سانت بطرسبرج وملاقاته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم مناقشة تبادل الأسرى بين روسيا وأمريكا بها، وإمكانية أن تكون الإمارات مصدر لإطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية وتاجر السلاح الروسي».

واستطرد: «بعد إتمام عملية التبادل البعض يتحدث عن أن هذه الخطوة ربما يمكن أن تكون خطوة إيجابية أو مؤشر إيجابي لإمكانية إجراء محادثات بين روسيا والولايات المتحدة في عدة ملفات، وأهمها الملف الأوكراني بالرغم من النفي الروسي، بأن الاتصالات والمحادثات مع الجانب الأمريكي لم يتطرق فيها للشأن الأوكراني».