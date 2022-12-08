باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: المواطن الألماني غير راضٍ عن حكومته

قال الباحث السياسي، ناصر جبارة، إن المواطن الألماني لديه مرض مزمن اسمه عدم الرضا عن أداء حكوماته، وصحيح أنه إذا ألقينا نظرة إلى الخلف، يمكن القول أن الإنجازات التي تمكن المستشار الألماني من تحقيقها الفترة السابقة، ليست كثيرة لكن الظروف في أوروبا صعبة.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوروبا تمر بأزمة خانقة، ومن ناحية أخرى، فإن نتائج استطلاعات الرأي تؤكد عدم رضا المواطن في ألمانيا، عن أداء رئيس الحكومة الألمانية، «بخصوص الأزمة في أوكرانيا، التي تمخض عنها أزمة خانقة في الطاقة، وارتفاع كبير في الأسعار، فمعظم المواطنين الألمان غير راضين عن أداء حكومة أولاف شولتس، وتتمثل أسبابها في ارتفاع أسعار مواد الطاقة والمواد المعيشية».

وتابع: «بالإضافة إلى الأسباب الرئيسية فهناك أسباب أخرى تتعلق بعدم رضا المواطن عن حكوماته بالإضافة إلى شخصية أولاف شولتس، وهو شخص ألماني من الشمال، وليس لديه كاريزما من أجل مخاطبة الرأي العام الألماني لكن بشكل عام هناك حالة من عدم الرضا عنه».