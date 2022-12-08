موفد «القاهرة الإخبارية»: توسيع المشاركات التجارية الأبرز بالقمة العربية الصينية

قال أحمد بشتو، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى الرياض، إن الاستقبال الرسمي للرئيس الصيني شي جين بينغ، كان حافلا بقصر اليمامة حيث استقبله، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أن عزف السلامان الوطنيان السعودي والصيني.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الواقع يقول إن الصين جاءت إلى هنا للتباحث وزيادة حجم التعاون مع منطقة تصدر لها ما بين 60 إلى 75% من حاجتها من النفط والطاقة، وتستقبل منها الكثير من حجم التجارة الصينية، وهي منطقة مهمة للصين في هذه المرحلة.

وتابع: «توسيع حجم المشاركات التجارية والاقتصادية العنوان الأبرز لهذه القمة، فالسعودية تخطط لمشروع نيوم وهو مشروع ضخم يتكلف نحو نصف تريليون دولار، وفي هذه الحالة تحتاج إلى تقنيات المعلومات وتقنيات إنتاج الكهرباء والطاقة النظيفة، ما يجرى توقيعه بالفعل في عدد من الاتفاقيات بهذا الشأن».

وأشار إلى أن المنطقة العربية تستدعي التاريخ حين ساندت 13 دولة الصين عام 1971 للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.