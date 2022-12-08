وزيرة الثقافة تعقد اجتماعات مع المسؤولين بالوطن العربي لدعم التعاون المشترك

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، سلسلة من الاجتماعات، مع عدد من المسؤولين الثقافيين ووزراء الثقافة بالوطن العربي، لدعم رؤى التعاون الثقافي العربي المشترك، يأتي ذلك ضمن مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي.

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، حيث اتفق الطرفان، على تكثيف التعاون لتسجيل المزيد من العناصر التراثية المادية وغير المادية، ضمن قوائم اليونسكو، والاهتمام بالقضايا المتعلقة بحماية وصون التراث والممتلكات الثقافية، إضافة إلى التعاون في تدشين صندوق حماية التراث من آثار التغيرات المناخية.

أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة

كما عقدت الدكتورة، نيفين الكيلاني، لقاءً مع نظيرتها الأردنية، هيفاء النجار، الذي تضمن أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة لتحقيق المزيد من التبادل الثقافي بين البلدين، خاصة في مجالات النشر وإقامة المعارض وتبادل المشاركات في المهرجانات.

واجتمعت نيفين الكيلاني، مع وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني، محمد ولد اسويدات، حيث تطرق الاجتماع للعديد من الملفات المُتعلقة بتعزيز التعاون الثقافي وإقامة أنشطة ثقافية مشتركة ودعم المشاركة الموريتانية في الفاعليات الثقافية بمصر.

الثقافة والمستقبل الأخضر

جدير بالذكر، أن الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي، انطلقت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار «الثقافة والمستقبل الأخضر»، وناقش خلالها وزراء الثقافة العرب سبل تفعيل السياسات الثقافية، ذات التأثيرات التنموية الفعالة، وتعزيز تضافر الجهود الجماعية إزاء الوصول لمستقبل أكثر إبداعًا واستدامة، وتعظيم الاستفادة من انعكاسات الثقافة على زيادة الوعي بالتحديات التي تفرضها قضايا التغير المناخي على البشرية، ومجابهة الأزمات المرتبطة بها.