إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناول وجبة مقرمشات في بني سويف

أصيب زوجين واثنين من ابنائهما، مساء اليوم الخميس، بأعراض تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة مقرمشات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بإصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

سيارتان إسعاف لنقل المصابين

ونقلت سيارتان إسعاف المصابين وهم: «إميل. ع.ح»، 74 عامًا، وزوجته «ف.ح.ب»، 65 عامًا، وابنيه «س. إ. ع» 39 عامًا، و«ع. إ. ع» 32 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابين بحالة إعياء، ومغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم مقرمشات.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وسحب عينة من متحصلات وفضلات المعدة للمصابين لبيان أسباب الأعراض، و تحرر محضر بالواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.