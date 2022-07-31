خروج مصابي حادث طريق الفيوم من مستشفى بني سويف التخصصي بعد تلقي العلاج

صرح أطباء مستشفى بني سويف التخصصي، صباح اليوم الأحد، بخروج مصابي حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على طريق «بني سويف ــ الفيوم» الجديد، أمام قرية «نعيم»، بدائرة مركز بني سويف، عقب تلقيهم العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 6 أشخاص في حادث مروري

وأصيب 6 اشخاص، جميعهم من قرية هوارة في محافظة الفيوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق «بني سويف ــ الفيوم» الجديد، أمام دائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تقديم العلاج والإسعافات الأولية للمصابين

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي 6 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، حيث جرى نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، والاشاعات للاطمئنان على صحتهم وعدم تعرضهم لأي كسور، حيث تبين أن أغلب الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجرى وضعهم تحت الملاحظة قبل أن يقرر أطباء المستشفى التصريح بخروجهم لتحسن حالتهم.

انقلاب ميكروباص بطريق «بني سويف - الفيوم»

كان اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بني سويف الفيوم الجديد، أمام قرية «نعيم»، ما أسفر عن إصابة 6 اشخاص، حيث وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.