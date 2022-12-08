خبير سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: انضمام السويد وفنلندا للناتو تحد كبير لروسيا

قال الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الخاص بإضافة قوات وقدرات أكثر لحلف الناتو، معناه أن الناتو بانضمام السويد وفنلندا سيتوسع ويضم قوتين جديدتين إليه.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الغرب كحلف يقف ضد روسيا، وانضمام دولتين لهما تاريخ طويل في الحياد معناه تحدي أكبر لروسيا، كما أن كان هناك قضايا تستدعي تدخل حلف شمال الأطلسي في دول أخرى، فستستعين الولايات المتحدة بالدول التي انضمت حديثا، مما يعطي قدرات الناتو حجما أكبر.

وتابع: «أي دولة أوروبية ترفع انفاقها الدفاعي سيطرح ذلك سؤالا داخل قواها السياسية، كيف سمحت الأحزاب بهذا الأمر، لكن هناك جماعات سياسية أخرى في المعارضة والحكم ستعارض الإنفاق على التسليح بكثرة، وهو امتحان للديمقراطيات على خلفية أزمة اقتصادية صعبة».