«صحة الدقهلية» تحيل عددا من العاملين للتحقيق بسبب الغياب

اكتشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خلال مرور مفاجئ على وحدتي طب أسرة ميت الصارم بمركز المنصورة، وأبو عرصة بمركز بلقاس، غياب بعض الموظفين، وقرر ندب 13 من العاملين لأماكن أخرى، وذلك خلال متابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد «مكين» الأقسام الطبية المختلفة بالوحدتين في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بالمرور المكثف على الوحدات والمستشفيات لمتابعة سير العمل.

مديرية الصحة توضح تفاصيل الجولة

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه خلال الجولة قام وكيل الوزارة بالمرور على أقسام الاستقبال وعيادات الكشف إلى جانب معمل المتوطنة والدم وغرفة التطعيمات، للتأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما التقى بالمرضى وذويهم واطمأن على الخدمات المقدمة ومدى رضائهم عنها موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

غياب عدد من أعضاء الفريق الطبي المناوب

وناظر وكيل وزارة الصحة، سجلات الفرق الطبية والعاملين بمركز طب أسرة أبو عرصة وتلاحظ تغيب عدد من أعضاء الفريق الطبي المناوب وأمر بإحالتهم للشئون القانونية مع اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم لتغيبهم دون عذر وانصراف البعض الآخر دون إذن.

ندب 13 من الفريق الطبي بمركز طب أسرة ميت الصارم

وقرر وكيل الوزارة ندب 13 من الفريق الطبي بمركز طب اسرة ميت الصارم نظرًا لحاجة العمل بأماكن اخرى وتكليف مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، ومدير الوحدة بسرعة إخلاء طرفهم، كما أكد على استمرار هذه الجولات على وحدات الرعاية الأساسية بجميع مراكز المحافظة تباعًا.