نقل طبيب وممرضة من مستشفى الحسينية في مرور مفاجئ لوكيل «صحة الشرقية»

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

صرف الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفى

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتلاحظ عدم تواجد طبيب الباطنة، ووجه وكيل الوزارة بنقل الطبيب خارج المستشفى وإعادة توزيعه إلى مستشفى أبو كبير المركزي، كما وجه بخصم حافز الإشراف للصيدلي الأول لعدم تواصله مع المديرية لصرف بعض الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للمستشفى.

نقل ممرضة بقسم الأطفال لمستشفى فاقوس المركزي

واطمأن وكيل الوزارة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية بمستشفى الحسينية، ووجه بنقل ممرضة بقسم الأطفال لمستشفى فاقوس المركزي، نظراً لعدم التزامها بالواجبات والخدمات التمريضية بالقسم، وعدم تواجدها أثناء المرور على المرضى، كما تلاحظ وجود أعداد كبيرة من ذوي المرضى داخل المستشفى دون تذاكر زيارة، فوجّه «شوقي» بنقل مسئول التذاكر خارج المستشفى لتسببه في إهدار للمال العام من موارد المستشفى.

مناظرة سجلات التردد على الوحدة

كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية، وقام بمناظرة سجلات التردد على الوحدة، وتلاحظ عدم وضع طفايات الحريق في الأماكن المخصصة لها، وتركها في أماكن عشوائية وعلى الأرض، مما يسبب تلفها وعدم الوصول إليها بسرعة في حالة حدوث حريق، وقرر مجازاة فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى بخصم 3 أيام من الراتب، لعدم الاكتراث بالمهام المكلفة لهم.

وشدد وكيل الوزارة على مدير المستشفى بالمتابعة المستمرة لكافة الأقسام الطبية وغير الطبية، وفي مختلف الأوقات الصباحية والمسائية، مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.