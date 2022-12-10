فوز شباب نادي ماريا ببطولة الكاراتيه في الإسكندرية: هدفنا العالمية

أسفرت بطولة الإسكندرية للشباب المؤهلة لتصفيات منتخب مصر للكاراتيه عن فوز 5 من شباب نادي ماريا النوبى لتمثيل المحافظة في البطولة المزمع إقامتها الشهر المقبل، لاختيار منتخب مصر للكاراتيه المشارك في البطولات العالمية.

«نصر»: لدينا مواهب ستصل للعالمية

وقال إيهاب نصر، مدرب الكاراتيه لـ«الوطن»، أن 5 من لاعبيه بنادي ماريا استطاعوا الفوز بالبطولة على مستوى الإسكندرية، وهم محمد ياسر عبد اللطيف، وحسن محمد حسن، وصابرين إبراهيم قبيصي، وأروى محمد عاطف، ورقية السيد رمضان، مشيرا إلى أن الإسكندرية تمتلك مواهب شابة في هذه اللعبة وستصل للعالمية.

نستطيع المنافسة دولياً

وأضاف «نصر»، أن الشباب المصري لديهم العزيمة لمنافسة الدول المحتكرة لرياضة الكاراتيه وصناعة تاريخ مشرف ورفع العلم المصري في المحافل الدولية، خاصة أن جميع اللاعبين لديهم طموح للتتويج بالميداليات الذهبية في البطولات.

اللاعبون يتحدثون عن الفوز

وقال محمد ياسر، أحد اللاعبين الفائزين، «نتدرب بقوة، لأن لدينا حلم بدايته بطولة الإسكندرية، وقد اجتزناها، وسنحقق بطولة الجمهورية لننضم لمنتخب مصر لنحصل على ميدالية ذهبية في بطولة العالم».

وأضاف حسن محمد «لدينا طموح وتحد، وسنحقق هدفنا بالعزيمة»، وقالت صابرين قبيصي، إن الحلم حق مشروع للاعبين، وتحقيقه يكون بالتدريب والقوة، فيما ذكرت أروى محمد، أنها تتدرب ساعات طويلة للوصول لمستوى يؤهلها للعالمية، مشيرة إلى أن مدربها حريص دائما على تعليمهم نقاط القوة في كل أسلوب تلعب به، وأضافت رقيه السيد «سنحقق ما نتمناه من خلال الفوز المستمر في كل البطولات».