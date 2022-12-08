تحرير 68 محضرا والتحفظ على 164 حالة إشغال بـ5 أحياء في الإسكندرية

شنت محافظة الإسكندرية حملات للتفتيش على المنشآت التجارية والأسواق وإزالة الإشغالات في 5 أحياء، أسفرت عن تحرير 68 محضرا متنوعا، والتحفظ على 164 حالة إشغال، وذلك في إطار تشديد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار، ومدى توافر السلع في الأسواق وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع لهم بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وشن حي أول المنتزه، برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية، وإزالة الإشغالات، استهدفت شارع عمر بن عبد العزيز ميامي، وشارع جمال عبد الناصر مزلقات فيكتوريا، خلف محطة القطار، بحري، وشارع خالد بن الوليد، والتي أسفرت عن غلق 6 منشآت والتحفظ على 90 حالة إشغال متنوع.

التحفظ على 21 حالة إشغال في حي الجمرك

فيما أسفرت حملة شنها حي الجمرك، برئاسة اللواء وليد البيلي، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية والأسواق وإزالة الإشغالات، عن غلق وتشميع 4 منشآت والتحفظ على 21 حالة إشغال متنوع، وتحرير 16 محضرا متنوعا و10 إنذارات، وفرض غرامة فورية تقدر بـ6 آلاف جنيه، وشملت الحملة ميدان عرابي والتحرير والعدوي، وفرنس، ومحمد طريم، والسنان، وفهمي، الناضوري، والباب الأخضر.

ونفذ حي ثان المنتزه برئاسة هدى أبو كليلة، حمة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية، استهدفت المعمورة البلد، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

وشن حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والصيدليات في بشاير الخير1 و2 في غيط العنب، ومنطقة كرموز، وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرا متنوعا، والتحفظ على 20 حالة إشغال متنوع.

التحفظ على 33 حالة إشغال في حي العجمي

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، يواصل حي العجمي برئاسة السيد موسى حملاته للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية، وإزالة الإشغالات شملت شارع الحنفية في البيطاش، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد منشأتين تجاريتين، والتحفظ على 33 حالة إشغال متنوع، وتحرير 17 محضرا متنوعا وفرض غرامات فورية تقدر بـ5 آلاف جنيه.