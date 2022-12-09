«القاهرة الإخبارية»: بكين والرياض تطالبان بتسوية الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا

دعت الصين والسعودية، إلى تعزيز التعاون في المجال الدفاعي، وفقا لما جاء في البيان المشترك خلال القمة التي عقدت بالعاصمة الرياض، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، كما اتفقا الجانبان على تعميق التعاون في مبادرة «الحزام والطريق».

وأكدت الصين والسعودية، تعزيز التعاون في مشروعات الكهرباء، كما طالبتا بتسوية أزمة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية، وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد.

ووفقا لـ «القاهرة الإخبارية»، اتفقت الصين والسعودية على تسوية الخلافات حول أزمة أوكرانيا سلميا وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد، كما اتفق البلدان على تطوير وتوطيد التعاون في مجال النفط والتأكيد على أهمية استقرار أسواق البترول.