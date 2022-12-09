فوائد الاستحمام بالماء البارد في الشتاء.. ينشط جهاز المناعة

يفضل الكثيرون الاستحمام بالماء الدافئ أو الساخن في أغلب الأحوال، رغم فوائد الاستحمام بالماء بالبارد خاصة في الصباح لما يمنحه من نشاط وحيوية، إذ أفادت دراسات علمية وجود العديد من الآثار الإيجابية الجسدية والنفسية للاستحمام بالماء البارد، كونه يزيد الطاقة ويعزز المناعة ويحسن الحالة المزاجية.

ورغم ذلك، لا يزال هناك جدل حول الدلائل القاطعة على تلك الفوائد، ويقول زاك كارتر، عالم فسيولوجيا التمارين، إنّ الاستحمام بالماء البارد ليس فعالاً حقًا في هذه المجالات، فالشخص لا يحصل على ما يكفي من الفوائد مقابل الانزعاج الذي يجلبه الاستحمام بالماء البارد، كما أُجريت تجربة سريرية عام 2016 في هولندا، تتبعت 3 آلاف شخص استحموا بالماء البارد لمدة 30 أو 60 أو 90 ثانية كل يوم لمدة 3 أشهر، وأكدت أن الغالبية العظمى من المشاركين أبلغوا عن درجة متفاوتة من الانزعاج في أثناء الاستحمام.

وعلى الرغم من الانزعاج من الاستحمام بالماء البارد، هناك 4 فوائد له، ذكرها موقع «سكاي نيوز عربية»، وتتمثل في الآتي:

زيادة الطاقة

وجد باحثون في هولندا أن التأثير الإيجابي الأكثر شيوعًا للتجربة، كان الزيادة في مستويات الطاقة لدى الأشخاص، التي شبهها العديد من المشاركين بتأثيرات الكافيين.

تقوية المناعة

كشفت الدراسة أن أيام المرض التي أبلغ عنها المشاركون للتغيب عن العمل، انخفضت بنسبة 29% على مدار التجربة، وهذا لا يعني بالضرورة أن الاستحمام البارد يمكن أن يحسن نظام المناعة لديك، لكنه يعني فقط أنه قد يكون هناك بعض الارتباط.

تحسين المزاج

يساعد الاستحمام البارد في تحسين الحالة المزاجية، نظرًا للكثافة العالية لمستقبلات البرد في الجلد، فمن المتوقع أن يرسل الاستحمام البارد كمية هائلة من النبضات الكهربائية من نهايات الأعصاب الطرفية إلى الدماغ، ما قد يؤدي إلى تأثير مضاد للاكتئاب، ويمكن الماء البارد أن يخبر الدماغ بإفراز النورأدرينالين والدوبامين، ويسبب لك الشعور ببعض التأثيرات الحيوية والمضادة للاكتئاب، وهذا ليس بديلا لمضاد الاكتئاب، لكنه قد يكون مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى جرعة طاقة إيجابية.

وتقول «ميشيل غرين» طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل في نيويورك، عندما يلامس الماء البارد الجسم يزداد تدفق الدم للحفاظ على درجة الحرارة الأساسية لحماية الأعضاء الحيوية، مع تقييد الدورة الدموية بالقرب من الجلد، موضحة أن الماء البارد يخفف الحكة ويقلل الالتهاب ويشد المسام، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا، يمنح الماء البارد الشعر لمعانًا ونعومة.

أخضائي علاج طبيعي: الماء البارد ينشط المناعة

وقال الدكتور معاذ خالد، أخصائي العلاج الطبيعي فى تصريح سابق لـ«الوطن»، إنّ الاستحمام بالماء البارد في الشتاء ينشط جهاز مناعة وإعطاء الجسم طاقة وحيوية، تخفيف من الإصابة بالزكام، إذ يحفز النبضات الكهربائية للمخ نحو النهايات العصبية وهو ما يساعد على التخلص من الاكتئاب.

وأضاف اخصائي العلاج الطبيعي، أنّ الاستحمام بالماء البارد في الشتاء يساعد على تسريع عملية الأيض وحرق الدهون وبالتالي فقدان الوزن، وهو ما يساعد الجسم على الاسترخاء، بجانب زيادة نشاط الغدة الدرقية التي تساعد على سرعة عملية التمثيل الغذائي، ومحاربة الشعور بالإرهاق.