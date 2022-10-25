استشاري طب الأطفال بـ«القومي للبحوث»: الاستحمام يوميا في الشتاء لا يصيب بالبرد «حوار»

حددت الدكتورة سارة فوزي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل أمراض فصل الشتاء المحتمل إصابة الأطفال بها وطرق الوقاية منها، موجهة مجموعة مهمة من النصائح للأمهات بشأن تناول المأكولات والمشروبات في فصل الشتاء.

وحذّرت «سارة» في حوارها لـ«الوطن»، الأمهات من احتساء الأطفال الشاي صباحاً لأنه يصيبهم بالأنيميا العالية، مشددة على ضرورة استبداله بالينسون، مؤكدة ضرورة الاهتمام بعوامل التهوية سواء في المنازل أو المدارس.

ما أبرز النصائح المهمة للأمهات مع قدوم فصل الشتاء؟

النوم بالنسبة للأطفال في فصل الشتاء طريقة فسيولوجية يعوّض من خلالها الطفل التعب على مدار اليوم، لذا لا بد أن يكون هناك روتين يومي للأطفال مع بداية الشتاء كالنوم في مكان معين، وعمل بعض الممارسات الحياتية كغسل الأسنان وقراءة بعض الكتب أو صفحة من قصة قبل النوم، والامتناع عن أكل السركيات في الثلاث ساعات التي تسبق النوم والعشاء قبل النوم بساعة وليس قبل النوم مباشرة ولابد أن يكون صحياً.

وكم عدد ساعات النوم الصحيحة للأطفال؟

يجب ألا تقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات لتهيئة الطفل للمدرسة، ويجب الامتناع عن السوائل قبل النوم بساعتين على الأقل؛ لتجنب تكرار الذهاب للحمام بالليل.

وماذا عن طرق الاستيقاظ الصحيح؟

بالنسبة للأطفال الأكبر من 7 سنوات يجب الاعتماد على أنفسهم في الاستيقاظ كاستخدام المنبه، بجانب بعض العبارات التحفيزية في أثناء الاستيقاظ، مع مراعاة التخطيط الجيد للنوم والاستيقاظ لتجنب الضغط النفسي.

ما أهمية النوم بالنسبة للأطفال؟

هرمونات النمو تظهر عند الأطفال في الفترة ما بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا، وهي فترة مهمة ولا بد أن يحصل فيها الطفل على نوم عميق سواء في فصل الشتاء أو الصيف.

وما تفسير تعرض الأطفال للبرد في الشتاء؟

التعرض إلى «لفحات البرد» ليس من أسباب مرض الطفل، لكن الأمراض نتيجة للإصابة بفيروسات أو بكتيريا أو ميكروب، كما أنّ الاستحمام اليومي غير ضار للأطفال سواء في فصل الشتاء أو في فصل الصيف: «عشان فيه بعض الأمهات بتقول إن الاستحمام بشكل يومي يصيب الطفل بأمراض البرد».

وماذا عن ارتداء الملابس؟

في فصل الشتاء لا بد أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة: «مينفعش ألبس الطفل أكثر من طبقتين في بداية فصل الشتاء لأنه يعرضه للعرق الذي يجف بطريقة خاطئة الذي يعرض الطفل للإصابة بالبرد.

وما أفضل الأوقات لارتداء الملابس الشتوية؟

في فصل الخريف وبداية فصل الشتاء يفضل ارتداء جاكيت خفيف للطفل: «لكن مينفعش نشتى للطفل من بداية الشتاء».

وبالنسبة للأطفال الرضع ما أفضل وقت لارتداء الملابس الشتوية؟

«يجب أن يرتدي الطفل الأقل من 6 أشهر ملابس أكثر من ملابس الأم بطبقة واحدة».

هل توجد علاقة بعوامل التهوية والإصابة بالأمراض؟

يجب تهوية المنزل وعدم غلق الزجاج لأنه يغير الهواء الداخلي للغرفة وكذلك الأمر بالنسبة للمدارس؛ لتجديد الهواء لأنّ الأطفال تأتي من بيئات مختلفة متعرضة لفيروسات وبكتيريات مختلفة: «فطبيعي تكون فيه عرضة أكثر للأمراض من الكتمة».

وما أفضل أنواع الأكلات للأطفال في فصل الشتاء؟

يفضل الاهتمام بنوعية الأكل خاصة الغنية بفيتامين «د» مثل صفارة البيض والأسماك لتقوية مناعة الأطفال وثبوت الكالسيوم على العظام.

وكيف يتجنب الطفل الإصابة بالأمراض في فصل الشتاء؟

طفل التحسس في الجيوب الأنفية أو الشعب الهوائية أو الصدر تعرضه للهواء البارد يصيبه بالضيق في الشعب الهوائية ويجب تفادي ذلك بارتداء ماسك أو وضع منديل على الأنف.

وما أمراض فصل الشتاء؟

الأمراض في فصل الشتاء نوعان منها المزمنة مثل التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية، والأمراض المعدية التي تنشط في فصل الشتاء، وهناك أمراض أخرى هي البكتيرية بسبب عدم غسل اليد وعدم الاستحمام وعدم تجديد الهواء.

ما طرق التدفئة الجيدة؟

طرق التدفئة عديدة بالنسبة للأطفال، منها المأكولات والمشروبات التي تساعد على إحساس الطفل بالدفء كالينسون والنعناع والقرفة طالما الطفل لا يعاني من أي نوع من أنواع التحسس تجاه هذه المشروبات، وتناول المأكولات الشتوية مثل شربة العدس وشربة الخضار.

وماذا عن عادة تناول الأطفال «شاي بلبن» في الصباح؟

عادة خاطئة لأن الشاي يصيب الأطفال بالأنيميا والبديل هو الينسون ونضيف عليه لبن لأنه يعزز المناعة.