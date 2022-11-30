حزن في قنا لوفاة طالب طب الأسنان.. مات اختناقا أثناء الاستحمام

شيَّع المئات من أهالي الحميدات في مدينة قنا، جثمان طالب في كلية الطب توفي أثناء الاستحمام اختناقا في سكنه في محافظة القاهرة.

التصريح بدفن طالب طب الأسنان

واستلمت أسرته جثمانه من أحد مستشفيات القاهرة، وتم نقله بواسطة سيارة من القاهرة إلى قنا مخصصة لنقل الموتى، يأتي ذلك بعدما صرحت جهات التحقيق بالدفن أمس، بعدما أثبتت عدم وجود شبهة جنائية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي الحميدات بمحافظة قنا، بعد مصرع طالب في كلية طب الأسنان بإحدى جامعات القاهرة اختناقًا بالغاز أثناء الاستحمام بالسكن الذي يقيم فيه.

بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة المعنية في محافظة القاهرة، بلاغا بالعثور على جثة الطالب أحمد ماهر أمين، من نجع منصور بمنطقة الحميدات بمركز قنا، بكلية طب الأسنان، داخل الحمام في السكن الذي يقيم بداخله في القاهرة، وتبين أن سبب الوفاة أصيب بحالة اختناق بسبب تسرب الغاز أثناء الاستحمام، الذي أدى إلى وفاته.

وقال محمد علي، أحد أقارب الطالب، إن الأهالي في حالة حزن شديد، فضلا أن أسرة الطالب في صدمة وانهيار بعد وفاة ابنهم الذي يحبه الجميع لحسن أخلاقه الحسنة.

وأضاف أيضًا أن العشرات من عائلته سافرت إلى القاهرة لاستلام جثمانه بعد التصريح من قبل النيابة العامة لدفنه داخل مدافن عائلته بمنطقة الحميدات في بندر قنا.