تفاصيل وفاة مطرب الراب الأمريكي «آرون كارتر ميتا»: عثروا على جثته في حوض الاستحمام

توفي أمس مغني الراب الأمريكي آرون كارتر ميتا، وذلك بعد عن عثروا على جثته في حوض استحمام منزله قرب لوس أنجلوس، ولم يٌكشف سبب وفاته حتى الآن.

أشهر مطربي الراب في أمريكا

ويعتبر آرون كارتر ميتا من أشهر مطربي الراب في أمريكا، وبدأ الغناء وهو طفل وكان يعاني من مشاكل متعلقة بالإدمان.

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات متحدث شرطة لوس أنجلوس لوكالة «رويترز» أنَّ محققي جرائم القتل في طريقهم إلى المنزل، لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول موته ولم ترد أنباء عن وجود شبهة جنائية من عدمه.

بدأ الغناء منذ طفولته

مسيرة طويلة قضاها كارتر الذي توفي عن عمر 34 عامًا، إذ بدأ الغناء وهو طفل صغير ورافق فرقة باك ستريت بويز والتي كان شقيقه عضوا فيها ورافقهم خلال جولاتهم الغنائية، قبل أن يمضي في مسيرته المهنية بموسيقى الراب والتمثيل ويصدر ألبومه الأول عام 1997 عندما كان عمره 9 سنوات فقط.

وأصبح كارتر من نجوم موسيقى البوب وهو في سن صغير واعتاد الظهور كضيف في برنامج «نيكلوديون» قبل أن يتحول لموسيقى الراب وشارك أيضًا بالتمثيل في عدد من المسرحيات الموسيقية.