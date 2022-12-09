عاجل.. الرئيس السيسي يشيد بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي، على شتى الأصعدة مع تونس.

وأشاد الرئيس السيسي، خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، في العاصمة السعودية، بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، متمنيا كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية، مؤكدا حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين البلدين الشقيقين.