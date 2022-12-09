سهرات كيهك تعود.. 8 ليال في «مرقسية الإسكندرية» لمدح العذراء

تعود سهرات كيهك من جديد في كل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بدءا من غد السبت، ويتجمع خلالها الأقباط لترتيل المدائح منذ الليل حتى الصباح، وأبرزها مدح العذراء مريم في ذلك الشهر الكيهكي الذي يسمى أيضاً الشهر المريمي نسبة للمدائح المخصصة للعذراء مريم قبل عيد الميلاد المجيد.

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، عن مواعيد سهرات كيهك، بدءا من غدٍ السبت 10 ديسمبر، والتي تقام يومي السبت والاثنين من كل أسبوع حتى 2 يناير المقبل آخر سهرات هذا العام، بمجموع 8 سهرات روحية خلال هذا الشهر بمواعيد مختلفة

مواعيد سهرات كيهك في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية 2022

- السبت 10 ديسمبر تنطلق سهرة كيهك في التاسعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 4 إلى 6 فجرا.

- الاثنين 12 ديسمبر تنطلق السهرة في السابعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 10 إلى منتصف الليل.

- السبت 17 ديسمبر تنطلق سهرة كيهك في التاسعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 4 إلى 6 فجراً.

- الاثنين 19 ديسمبر تنطلق السهرة في السابعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 10 إلى منتصف الليل.

- السبت 24 ديسمبر تنطلق سهرة كيهك في التاسعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 4 إلى 6 فجراً

- الاثنين 26 ديسمبر تنطلق السهرة في السابعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 10 إلى منتصف الليل.

- السبت 31 ديسمبر تنطلق سهرة كيهك في التاسعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 4 إلى 6 فجراً.

- الاثنين 2 يناير تنطلق السهرة في السابعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 10 إلى منتصف الليل.

سهرات كيهك.. أيام مدح العذراء مريم

وأكد القمص إبرام اميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، أن سهرات كيهك هي سهرات روحية تتم خلال فترة صوم عيد الميلاد المجيد، وبالتحديد مع شهر كيهك القبطي الذي يختتم بعيد الميلاد المجيد يوم 29 كيهك.

وأضاف الوكيل البابوي لـ«الوطن»، أنه يعد من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وخصص له كتاب يحوي تسابيحه الخاصة، ويسمى «الإبصلمودية الكيهكية»، لذا لقب بشهر التسبيح، كما لقب أيضاً بالشهر المريمي نسبة إلى العذراء مريم لأنه تكثر فيه مدائح العذراء.